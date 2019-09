Em Synectikos cabem todas as artes e línguas. E não há espaço para a exclusão

No espectáculo Synectikos cabem todas as disciplinas artísticas e várias nacionalidades num palco que se abre à diversidade e à inclusão. Na mais recente criação da Lisarco, a companhia espanhola apresenta um espectáculo de música e dança feito por um grupo de artistas composto por alguns bailarinos com Síndrome de Down.

Em estreia nacional nesta sexta-feira no Teatro Carlos Alberto, parte do programa do festival Mexe 2019, este espectáculo é uma janela de possibilidades para quebrar preconceitos que não deviam ter espaço no mundo das artes ou noutro universo qualquer.