Zero chumba Montijo e alerta para “emissões enormes” de carbono

A associação ambientalista Zero entregou um parecer negativo, no âmbito da consulta pública ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ao projecto do Aeroporto do Montijo e Respectivas Acessibilidades, “enquadrado na queixa que foi feita à União Europeia”, explicou ao PÚBLICO o seu presidente, Francisco Ferreira. E nesse parecer chama especial atenção para o impacto que a infra-estrutura vai ter em termos de emissões de carbono.

