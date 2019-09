Prejuízos do grupo TAP perto dos 120 milhões até Junho

O grupo de aviação TAP consolidou prejuízos de 119,7 milhões de euros no primeiro semestre do ano, anunciou hoje a companhia em comunicado na CMVM.

Em seis meses, a SGPS superou o valor dos prejuízos que consolidou no ano completo de 2018, que foram de 118 milhões de euros para o grupo. E foi também neste semestre que os já muito falados prémios foram decididos na companhia que é detida pelo Estado (50%), pelos privados da Atlantic Gateway (45%) e pelos trabalhadores (5%). A TAP distribui 1,17 milhões de euros em prémios a 180 trabalhadores, referentes ao ano fiscal de 2018 (em que tinha registado as já referidas perdas de 118 milhões de euros), apesar da oposição dos administradores representantes do Estado, expressa a 21 de Março passado.

A TAP SA registou, individualmente, resultados líquidos negativos de 112 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

Na comunicação ao mercado, a gestão da “holding”, liderada por Antonoaldo Neves, justifica que o desempenho do grupo no semestre foi “impactado principalmente pela quebra de receitas de passagens do Brasil”, na ordem de 43,1 milhões de euros, e “pelo aumento dos custos com pessoal de 35,3 milhões de euros (mais 10,6% face ao período homólogo) em resultado das novas contratações e das revisões salariais negociadas em 2018”.

A gestão distingue ainda os dois trimestres em causa: “note-se que o resultado líquido do primeiro trimestre de 2019 foi de -110,7 milhões de euros [prejuízos de 110,7 milhões], tendo melhorado para -9 milhões de euros [prejuízos de nove milhões] no segundo trimestre”, “verificando-se a tendência de recuperação”.

As perdas de nove milhões registadas no segundo trimestre de 2019 comparam com prejuízos de 26,4 milhões de euros em igual período de 2018, esclarece ainda.

A administração da TAP SGPS tem, ainda assim, “a expectativa de atingir este ano um resultado operacional melhor do que em 2018”, até porque, sublinha, a companhia tem agora “uma posição de caixa”, visto pela gestão como “indicador especialmente relevante para as companhias aéreas”, “mais confortável e sem precedentes próximos”, fruta da emissão obrigacionista de Junho último.

“A posição de caixa no final do primeiro semestre de 393,5 milhões de euros”, é contabilizado no comunicado, “e a extensão da maturidade média da dívida financeira reforçam a capacidade da companhia para prosseguir com o seu plano de transformação em curso”.

No primeiro semestre,” marcado por um período globalmente negativo para a aviação comercial na Europa” explica a gestão, “os resultados da TAP” acompanharam “a tendência de decréscimo verificada nas demais companhias aéreas europeias de bandeira”, referindo-se à IAG , Lufthansa e Air France-KLM.

Na operação, contudo, e “apesar do contexto, a companhia atingiu um novo recorde no número de passageiros”, com 7,9 milhões de clientes transportados nos primeiros seis meses, “um crescimento de 4,8% face ao período homólogo”.