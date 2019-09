“Toni” Conceição é o novo seleccionador dos Camarões

A federação de futebol dos Camarões anunciou “Toni” Conceição como novo seleccionador. A informação foi avançada nesta sexta-feira pelo ministro dos Desportos, sem que tenham sido divulgados detalhes sobre o contrato.

Aos 57 anos, Toni prepara-se para orientar uma selecção pela primeira vez na carreira, depois de nos últimos 15 anos ter dividido a sua actividade por clubes portugueses, romenos, cipriotas e sauditas. O último emblema que orientou foi, de resto, o Cluj.

Nos Camarões, o técnico português vai substituir Clarence Seedorf e terá como adjunto François Omam Biyik, uma referência do futebol camaronês e estrela da geração de 1990. A dispensa do holandês surgiu na sequência da eliminação da selecção nos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN), em Julho.

O primeiro jogo sob orientação de Toni está agendado para 12 de Outubro, num particular diante da Tunísia.