Paços alcança primeira vitória no campeonato

Já não há equipas sem vitórias na Liga portuguesa 2019-20. No arranque da 6.ª jornada do campeonato, num embate entre as duas equipas que estão abaixo da linha de água, o Paços de Ferreira recebeu e bateu o Desp. Aves, por 2-1, e deixou o último lugar da classificação.

Os avenses até começaram a ganhar, graças a um golo de Welinton aos 26’, mas os anfitriões deram a volta ao marcador no segundo tempo. Aos 59’, Douglas Tanque aproveitou um pontapé de canto para cabecear para o empate e, aos 82’, Diaby gerou e ganhou um ressalto na área adversária para chegar ao 2-1.

Augusto Inácio ainda arriscou ao lançar Ruben Macedo em campo, André Micael ainda foi expulso (duplo amarelo) aos 89’, mas o resultado já não se alterou. O Paços passa a ser o penúltimo classificado da Liga, graças ao primeiro triunfo na prova, enquanto o Desp. Aves é agora o lanterna vermelha.