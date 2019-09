Ana Catarina Nogueira afastada nos quartos-de-final em Cascais

A portuguesa Ana Catarina Nogueira e a sua parceira Paula Josemaría despediram-se nesta sexta-feira do Cascais Padel Master, torneio de categoria máxima do World Padel Tour (WPT), ao perderem nos quartos-de-final com a dupla número um mundial.

No dia do seu 41.º aniversário, Ana Catarina Nogueira (oitava do ranking WPT) e Paula Josemaría (12.ª), vencedoras do último torneio Master, em Madrid, não conseguiram superar Marta Marrero e Marta Ortega e acabaram por ceder a qualificação para as meias-finais em três sets, pelos parciais de 2-6, 6-4 e 4-6.

Depois de perder o primeiro parcial, ao sofrer três breaks, a dupla luso-espanhola alterou a sua estratégia e passou a direccionar mais o jogo para Ortega, tentando evitar que Marrero conseguisse fechar pontos. E um break de entrada foi o suficiente para levar a melhor na segunda partida e levar o desafio ao terceiro parcial.

“No primeiro set estivemos algo irregulares e precipitadas. No segundo, conseguimos acalmar o nosso jogo e, com variações de ritmos, sobretudo a jogar para a Martita Otega, conseguimos levar a melhor. No terceiro set, seguimos a mesma táctica, mas cometemos alguns erros em alguns pontos para break, no serviço delas, e não os conseguimos converter”, lamentou a jogadora natural do Porto.

Na partida decisiva, a número um nacional e a esquerdina de Cáceres não foram capazes de contrariar a pressão adversária e, diante dois match points, cometeram “dois erros em duas saídas de vidro” que se tornaram fatais.

“Estávamos pressionadas e levantar de um 15-40, dois match points contra, não é fácil. Elas agarraram-se muito bem ao ponto e não falharam”, descreveu Ana Catarina Nogueira, que não conseguiu evitar as lágrimas no final do encontro ainda em court.

Ana Catarina Nogueira saiu do recinto enquanto o público cantava os parabéns: “Em dia de aniversário queria ganhar, mas as nossas adversárias estiveram muito bem, a um nível altíssimo o encontro todo, não facilitaram nada e nós tentámos lutar até ao fim, mas não conseguimos”.