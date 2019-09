Patxi Andión na hora do lobo

50 anos depois de gravar o seu primeiro álbum, Retratos, o cantor e compositor espanhol Patxi Andión põe em disco um retrato desassombrado do estado do mundo. La Hora Lobicán, parte primeira de um díptico que se completará com Profecía, avisa: na hora do lobo, tinta de sangue, o lobo é o homem. Esta sexta-feira ao vivo em Águeda, sábado em Lisboa, na Aula Magna, e domingo no Porto, na Casa da Música.