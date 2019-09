Melanie Martinez anuncia digressão mundial que começa por Portugal

A cantora, compositora e actriz Melanie Martinez anunciou uma digressão mundial com início em Portugal. A 21 de Janeiro de 2020 será apresentado no Campo Pequeno, Lisboa, o seu mais recente disco – The K-12 –, o segundo trabalho da artista.

As músicas do disco já estavam prontas a ser editadas em Fevereiro deste ano, mas a artista esperou por Setembro para o lançar, pois o trabalho fez-se acompanhar também de um filme que só agora ficou pronto. Este visual album, escrito e realizado pela cantora, reflecte o seu universo muito próprio, que mistura os tons cor-de-rosa da infância com um lado mais negro. Tim Burton ou Wes Anderson podem bem ter servido de referência.

A opção por um visual album já tinha estado presente em 2014, quando Martinez ganhou projecção mundial, com o lançamento do seu primeiro disco, Cry Baby. Mas desta vez não se trata só de uma colecção de vídeos, mas uma sucessão conceptual de quadros que tem uma escola como pano de fundo. Repete-se o universo infantil caracteristíco da cantora de cabelo bicolor para servir o seu electropop melódico que tem conquistado fãs por todo o mundo.

A jovem de 24 anos vai doar um euro de cada bilhete vendido à organização PLUS1, que trabalha com questões de dignidade e equidade de acesso de pessoas necessitadas às comunidades. Nos EUA, a doação irá beneficiar o Projecto Trevor, que trabalha no apoio a jovens LGBTQ.

Os bilhetes vão estar disponíveis para venda nos locais habituais a partir das 9 horas do dia 27 de Setembro e com preços entre os 33 e os 40 euros.

Na primeira parte dos espectáculos estará Naaz, cantora holandesa de 21 anos com três álbuns lançados.

Texto editado por David Pontes