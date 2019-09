Fado volta ao parque em Cascais com nomes fortes e surpresas

Se antes ali houve jazz, agora há fado: pelo terceiro ano consecutivo, o Parque de Palmela, em Cascais, volta a receber o Montepio Fado Cascais, desta vez com três mulheres como cabeças de cartaz. No primeiro dia, sexta-feira 20 de Setembro, Raquel Tavares. No sábado, Carminho. E domingo, a fechar, a guitarrista Marta Pereira da Costa, que tem como convidados Mayra Andrade e Tiago Bettencourt. Sempre às 21h30.

As duas primeiras edições, em 2918 e 2918, realizaram-se em Julho. Mas a terceira avançou para Setembro, sem que se tenha alterado o conceito inicial, diz ao PÚBLICO Ricardo Tadeu, da empresa promotora, a Sunset Drive. “Mas acrescentámos algumas coisas. Acrescentámos cinema, vamos ter um filme sobre fado em cada dia, retirámos as primeiras partes ao palco principal [excepto domingo, em que Yami Aloelela actuará antes de Marta Pereira da Costa, às 20h45] e demos mais destaque ao palco secundário, onde estão aqueles artistas mais novos ou ainda menos conhecidos, mas com muitos bons talentos também.” Neste palco, actuarão, sempre às 19h30 Zé Maria (todos os dias) e Beatriz Felício (sexta), Cristina Clara (sábado) e Náná (domingo). Os filmes sobre fado (ainda por anunciar) serão projectados nos três dias sempre à mesma hora: 20h15.

Foto Raquel Tavares e Carminho DR

Raquel Tavares e Carminho

Os discos mais recentes de Raquel Tavares e Carminho são, respectivamente, Roberto Carlos por Raquel Tavares (2107) e Maria (2018), que estarão de algum modo presentes nestes concertos, diz Ricardo. “A Raquel Tavares vai apresentar algumas músicas desse disco, mas o resto será fado. E a Carminho tem o novo disco e vai cantar também alguns clássicos dela que toda a gente quer ouvir, obviamente. Mas a base será o novo disco.”

Os concertos de encerramento, segundo Ricardo, prometem algumas surpresas. “O Yami, que está dentro do mundo do fado porque é o baixista que toca com a Mariza, gravou um disco há pouco tempo e vai-nos apresentar algumas músicas desse disco, mas, o que eu achei uma ideia muito curiosa, acompanhadas à guitarra. Pelo Bruno Chaveiro. E a Marta Pereira da Costa é aquela fusão espectacular que estamos todos curiosos para ouvir.”

Os convites de Marta

Marta, que é a única mulher guitarrista profissional de fado, explica ao PÚBLICO as razões que a levaram e convidar Tiago Bettencourt e Mayra Andrade: “O Tiago é daqui do Estoril, brincámos muito juntos em crianças, tocámos muito, nem sequer fazíamos ideia de que íamos fazer da música profissão, ele estudava arquitectura e eu engenharia. Somos fãs do trabalho um do outro e acho que é uma ligação que funciona muito bem.”

Quanto a Mayra Andrade, Marta diz que foi “o maior desafio” que teve até agora. “Eu já toquei com o Tito Paris e o Dany Silva, gosto muito da música cabo-verdiana, aprendi instrumentais com o guitarrista Luís Rendall [1898-1986] e sou fã da Mayra já há algum tempo, a presença dela em palco é incrível. Quando começámos, não sabíamos o que iria dar, mas eu gosto muito desses desafios e achei que íamos chegar a bom porto.” Tiago e Mayra escolheram cada qual um fado clássico, que cantarão, mas parte do espectáculo será preenchida por temas deles com novos arranjos, a pensar na guitarra portuguesa. “Vamos para o universo de cada um”, diz Marta. “Sendo que o Tiago ainda irá para o meu universo guitarrístico como instrumentista, porque iremos tocar um instrumental muito desconstruído.” Um tema clássico, que ela prefere não desvendar, será surpresa.

Na primeira edição do Montepio Fado Cascais, de 20 a 22 de Julho de 2017, actuaram António Zambujo, Camané, Mariza com Jorge Fernando e Pedro Jóia, Ângelo Freire, Fábia Rebordão e Maria Emília. Na segunda, de 19 a 21 de Julho de 2018, Cuca Roseta, Ricardo Ribeiro, Ana Moura, José Manuel Neto, Diana Vilarinho e Carlos Leitão.