Nove meses à espera do Oliver. A maternidade de Jessica Athayde sem filtros

Os enjoos e os risos, os descansos e os eventos; os altos e os baixos, os testes e as roupas; as conversas e os silêncios; o parto, o primeiro choro, o pós-tudo, com possibilidade de assistir a tudo da primeira fila. Waiting for Oliver - Jessica Athayde On the Record, uma série online de oito episódios, com Jessica Athayde em discurso directo, mas também com Diogo Amaral e os amigos mais próximos de ambos, estreou ontem e pode ser vista no site da Vogue.

Em comunicado, a Vogue explica que esta é uma série “para confirmar que a maternidade/paternidade é um trabalho heróico, que nem todas as gravidezes são iguais e que há mais por detrás de um dos nomes fortes da televisão e dos filtros das redes sociais”.

Na rede social Instagram, a actriz explica as razões de ter aceitado o desafio num texto que não era o que imaginara “escrever no momento da divulgação deste projecto”: “Quando aceitei o desafio da Vogue de acompanhar a minha gravidez e primeiros tempos de vida do Oliver fi-lo porque sabia que daí viria um conteúdo lindo e feito por uma equipa que sempre me respeitou”. E não era o que imaginara porque na mesma publicação anuncia a separação de Diogo Amaral. “Eu e o Diogo já não estamos juntos.”

Ainda assim, a protagonista da série confessa estar “muito feliz” com os episódios “que mostram de forma verdadeira e honesta” o que viveu durante a gravidez e o pós-parto.

O actor Diogo Amaral também usou a mesma rede social para falar sobre a série e sobre a separação. “Apesar de hoje eu e a Jéssica já não estarmos juntos continuamos comprometidos com aquele que é sempre a maior expressão do Amor, o nosso Oliver.” Sobre a série, Diogo Amaral parabeniza a Vogue, toda a equipa e Jéssica. “Este é um projecto do qual muito me orgulho.”