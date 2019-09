Presidente da Protecção Civil foi constituído arguido mas não se demitiu

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o tenente-general Mourato Nunes, foi constituído arguido esta quarta-feira no âmbito da investigação que tem na mira contratos no valor de 1,8 milhões de euros, associados ao programa Aldeia Segura e ao sistema de alerta por SMS. Apesar de ter sido constituído arguido, Mourato Nunes optou por não se demitir. E reuniu-se esta quarta-feira ao fim da tarde com o ministro da Administração Interna, que o manteve igualmente em funções.

O PÚBLICO confrontou esta manhã a ANEPC com a informação, pedindo uma reacção de Mourato Nunes à sua constituição como arguido e à decisão de se manter em funções, estando a aguardar uma resposta. No entanto, esta quarta-feira o tenente-general informou internamente alguns responsáveis da autoridade que a sua casa tinha sido alvo de buscas da Judiciária, mas que não se pensava demitir porque estava de consciência tranquila e convicto de não ter cometido qualquer crime. O militar que assumiu a presidência da Protecção Civil em Novembro de 2017, apesar de já estar há vários anos aposentado, manifestou ainda a sua indignação, sentindo-se injustiçado por na fase final da sua vida estar a ver o seu nome manchado.

Mourato Nunes mantém uma relação de proximidade com o primeiro-ministro. O militar comandou a GNR quanto António Costa foi ministro da Administração Interna (2005 e 2007) de José Sócrates. Já em 2014, quando o político avançou contra António José Seguro para as primárias que lhe dariam a liderança do PS, Mourato Nunes foi um dos seus primeiros apoiantes.

Esta quarta-feira soube-se que o secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, tinha sido constituído arguido no âmbito da mesma investigação, dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal, o que o levou a apresentar a sua demissão. Tal aconteceu já depois da Procuradoria-Geral da República ter confirmado a existência de buscas no Ministério da Administração Interna, incluindo na secretaria de Estado, na ANEPC e em Centros Distritais de Operações de Socorro. Empresas que fizeram contratos com o Estado no âmbito do programa Aldeia Segura e da rede automática de avisos à população também foram visitadas pela Judiciária.