TC volta a classificar acesso das secretas aos metadados como inconstitucional

À segunda, o resultado foi o mesmo de há quatro anos: o Tribunal Constitucional voltou a rejeitar a possibilidade de os serviços de informações terem acesso aos metadados, ou seja, a informações telefónicas e de tráfego de internet dos cidadãos.

Os juízes do palácio Ratton decidiram que o acesso a dados de telecomunicações e internet pelos oficiais das secretas aos dados da facturação detalhada como a hora e a duração das chamadas, assim como os números envolvidos, viola a Constituição, confirmou ao PÚBLICO o deputado comunista António Filipe.

Porém, o TC considerou que só é possível o acesso aos dados de base (a identificação dos equipamentos através do seu número de série) e aos de localização (o sítio onde se encontram) dos telemóveis para efeitos de combate ao terrorismo ou criminalidade organizada no âmbito de fundadas suspeitas, descreve o deputado do PCP, partido que com o Bloco e o PEV pediu ao TC a fiscalização sucessiva da lei aprovada em 2017. As justificações de que o acesso pode ser feito por questões relacionadas, de forma geral, com a defesa nacional e a segurança interna também foram declaradas inconstitucionais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pedido de fiscalização sucessiva ao TC foi feito em Janeiro do ano passado pelos deputados dos três partidos, que argumentaram que o acesso aos metadados, mesmo que autorizado pelo Supremo Tribunal de Justiça, se faz fora do âmbito do processo criminal, o que viola a Constituição. Além disso, equipara os dados de localização [dos telefones] aos dados de tráfego [das comunicações] e quem acede à informação são os oficiais dos serviços de informações, que não têm intervenção no processo penal visto que a sua função é de prevenção e não de investigação. Trata-se de oficiais de informações do Serviço de Informações de Segurança (SIS) e do serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) que não são considerados serviços de investigação judicial.

O recurso à autorização do Supremo para que os serviços secretos possam fazer intercepção de dados de comunicações foi precisamente a forma que o PS e a direita encontraram para contornar o primeiro chumbo do Tribunal Constitucional, de 2015.

O texto comum partiu de uma proposta do Governo e de um projecto de lei do CDS, e acabou por aprovado em Julho de 2017 com os votos do PS, PSD e CDS e a abstenção do PAN. Bloco, PCP e PEV votaram contra. Esta nova versão também estipula prazos mais curtos para a autorização de acesso à informação. Depois de ter sido aprovada o Parlamento e promulgada, a lei precisava de ser regulamentada (definindo as condições técnicas e de segurança em que os serviços acedem aos metadados), algo que o Governo demorou vários meses a fazer, apesar do protesto da direita.