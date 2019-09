Sondagem dá vitória do PSD na Madeira com mais seis pontos percentuais do que o PS

Uma sondagem divulgada na quarta-feira pelo Jornal da Madeira dá a vitória ao PSD nas eleições regionais, com mais seis pontos percentuais do que o PS. Com 39% dos votos, o PSD perde a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, passando dos actuais 24 para 21 deputados.

O PS surge com 33,1% e 17 deputados na sondagem realizada pela Intercampus, seguido pelo CDS, com 9% e cinco deputados. O PCP e o JPP (Juntos Pelo Povo) aparecem ambos com 3% e dois deputados cada um. Segue-se o Bloco de Esquerda com 2% e um deputado.

Esta sondagem resulta de entrevistas realizadas entre 2 e 16 de Setembro a 1503 cidadãos recenseados e residentes na Região Autónoma da Madeira.

As eleições na Madeira decorrem no domingo, dia 22 de Setembro. PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas para estas eleições.

Texto editado por Sónia Sapage