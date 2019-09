Parlamento Europeu está reunido para analisar Elisa Ferreira e outros casos de incompatibilidades

A Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, presidida pela eurodeputada Marie Toussaint, está reunida em Estrasburgo desde as 9h da manhã para analisar “potenciais e actuais conflitos de interesses” dos comissários designados por Ursula von der Leyen.

De acordo com as regras comunitárias, “a confirmação da ausência de qualquer conflito de interesses é pré-condição essencial” para as audições em sede do Parlamento Europeu prévias à tomada de posse.

As declarações de interesse dos futuros comissários estão, portanto, a ser escrutinadas e, se houver qualquer dúvida, os escolhidos por von der Leyen serão instados a “esclarecer rapidamente” as questões levantadas. Os eurodeputados podem também pedir esclarecimentos presenciais, ou seja, chamar os comissários designados.

A Comissão de Assuntos Jurídicos pode ainda propor um modo de se ultrapassar o eventual conflito de interesses. “Em casos mais graves, se não houver nenhuma solução para resolver o conflito de interesses, poderá concluir que o comissário designado está incapaz de exercer as suas funções de acordo com os Tratados e o Código de Conduta”.

Nos últimos dias, vários eurodeputados têm levantado dúvidas sobre um eventual conflito de interesses pelo facto de o marido da comissária portuguesa Elisa Ferreira, que vai tutelar os fundos, ser presidente da CCDR-Norte, uma das entidades responsáveis pela aplicação de parte dos fundos comunitários em Portugal.

Elisa Ferreira, contudo, não é caso único. Há dúvidas sobre, pelo menos, outros cinco comissários.