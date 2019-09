Ministro da Agricultura critica Universidade de Coimbra por retirar carne de vaca

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, criticou nesta quinta-feira a decisão da Universidade de Coimbra de retirar das suas cantinas a carne de vaca

Sem nunca se referir à Universidade de Coimbra, Capoulas Santos escreveu na sua conta pessoal no Facebook: “Não deixa de ser amargo constatar que até as vetustas paredes da centenária academia são permeáveis ao populismo e à demagogia. Sete séculos depois o decreto ainda derrota a educação, que é a maior garantia da liberdade individual e, dentro desta, da liberdade de escolha informada.” O PÚBLICO confirmou com o seu gabinete que aquela conta no Facebook é sua.

As críticas de Capoulas Santos contrariam afirmações feitas na quarta-feira pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que elogiou a decisão da universidade. “Parece-me relevante que uma universidade, neste caso a de Coimbra, tudo faça com o objectivo de ser neutra em carbono em 2030. Esta é uma medida, obviamente outras terão que lhe seguir”, disse Matos Fernandes.

O CDS tinha desafiado o ministro da Agricultura a dizer se concorda com o elogio do seu colega do Ambiente à decisão da Universidade de Coimbra de retirar a carne de vaca dos menus das suas cantinas. Em declarações à agência Lusa, a deputada Patrícia Fonseca, eleita e de novo candidata do CDS por Santarém, afirmou que a decisão do reitor, anunciada na terça-feira, é “um atentado à liberdade de escolha e ao mundo rural”.

Diversas associações agrícolas de criação de gado bovino vieram a público criticar a decisão do reitor da Universidade de Coimbra.