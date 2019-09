Trudeau pintou a cara de castanho e é acusado de racismo a menos de um mês de eleições

A pouco menos de um mês de eleições federais, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, está no centro de uma polémica com a divulgação de uma fotografia em que é visto com a cara pintada de castanho e com um turbante e uma túnica. Está a ser acusado de racismo e já pediu desculpa.

“Trabalhei toda a minha vida para criar oportunidades para as pessoas e para combater o racismo e a intolerância”, disse o primeiro-ministro em conferência de imprensa. “Posso dizer que fiz um erro quando era mais jovem e desejava não o ter cometido. Devia ter tido mais cuidado, mas não tive e lamento profundamente”.

Na Primavera de 2001, Trudeau, então com 29 anos, participou numa festa com o tema “Noites árabes” na escola privada de elite Academia de West Point Grey. O então professor pintou a cara, o pescoço e as mãos e vestiu um turbante e uma túnica, ficando o momento registado numa fotografia em que aparece, sorridente, com quatro mulheres. Foi o único a pintar-se de negro na festa, diz a Time.

A fotografia consta no anuário da escola de 2000-2001 e foi revelada esta quarta-feira pela revista Time. E não foi a primeira vez que Trudeau o fez. O próprio, hoje com 49 anos, admitiu tê-lo feito num concurso de talentos do secundário: pintou a cara de castanho e cantou a música Banana Boat (Day O), de Harry Belafonte, de 1959.

“Pintar a cara de castanho é um acto de ridicularização e racista. Os canadianos viram esta tarde [quarta-feira] alguém que tem uma completa falta de discernimento e integridade e que não está apto a governar este país”, criticou o líder do Partido Conservador, Andrew Scheer. Opinião partilhada por Jagmeet Singh, líder do Partido Nova Democracia: “Sempre que sabemos de exemplos de brownface ou de blackface, é gozar-se com o que alguém viveu e pelas experiências que passou”, referindo-se à discriminação e ao racismo.

A prática de pintar a cara, denominada blackface/brownface, tornou-se bastante comum nos espectáculos circenses do século XIX, principalmente no mundo anglo-saxónico, e contribuiu para a propagação de estereótipos sobre a população negra e, agora, latino-americana e árabe. É considerado insultuoso e racista, desumanizando estas populações, e ainda hoje é praticado, como é o caso da Holanda no dia do Santo Nicholas.

Falta pouco menos de um mês para eleições federais que opõem o primeiro-ministro liberal ao líder do Partido Conservador e tudo indica que serão bastante renhidas. Trudeau conquista nas sondagens 34% das intenções de voto, enquanto Scheer lidera com 35%, segundo o POLITICO. O partido Nova Democracia fica em terceiro lugar, com 12%, e os Verdes em quarto (11%).

A campanha para as eleições começa daqui a uma semana e este novo escândalo junta-se a outros que têm fragilizado Trudeau. Um dos principais foi o do primeiro-ministro canadiano ter pressionado a antiga procuradora-geral e ministra da Justiça Jody Wilson-Raybould​ a travar uma investigação criminal por corrupção à empresa SNC-Lavalin e a chegar a acordo com ela, segundo o comissário de Ética canadiano, Mario Dion. Ao recusar fazê-lo, a procuradora-geral e ministra foi demitida por Trudeau e outros ministros, entre os quais a presidente do Conselho do Tesouro do Canadá, Jane Philpott, demitiram-se.

A fotografia revelada esta quarta-feira caiu que nem uma bomba entre as fileiras liberais, diz o Washington Post. Nas últimas semanas, os liberais dedicaram-se a recuperar velhos vídeos e publicações nas redes sociais de conservadores acusando-os de acolherem nas suas fileiras pessoas intolerantes.

“Atirou basicamente a sua campanha para fora dos eixos”, disse Steven Chase, jornalista do jornal canadiano Globe and Mail, citado pela Al-Jazira. “Este é um país de imigrantes. Acolhemos 300 mil todos os anos”, continuou o jornalista, sublinhando que o caso “é um desafio à marca” de Trudeau como político multiculturalista. “Vai ter de convencer os eleitores indecisos de que foi apenas um percalço”.

Trudeau chegou à liderança do Governo canadiano em 2015 e desde esse momento que tem fomentado uma imagem de líder multicultural, feminista e que se preocupa com as minorias no país. Sete dos seus 35 membros de Governo pertencem a minorias étnicas. E numa viagem à Índia o primeiro-ministro e a sua família vestiram roupas tradicionais indianas e prestaram tributo num templo sikh, dando azo a uma série de críticas.

Contudo, é acusado de hipocrisia e de lavar a sua imagem por indígenas. O artista Robert Davidson, membro da tribo Haida, acusou o primeiro-ministro de tatuar no braço um símbolo artístico por si desenhado e de não se preocupar genuinamente com as populações indígenas ao aprovar um gasoduto que passa por terras indígenas e que terá um impacto ambiental significativo.