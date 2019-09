Netanyahu propõe governo de unidade a Gantz e encontro “ainda hoje”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deixou a aliança a que se tinha comprometido com os partidos ultra-ortodoxos e apelou ao seu principal rival, o candidato do partido mais votado, Benny Gantz, para se juntar a si num governo de unidade nacional.

Gantz respondeu que esperava um “bom governo de unidade”, mas acrescentou que, como foi ele quem venceu, esse governo deve ser liderado por si. Com 97% dos votos das eleições de terça-feira contados, o partido Azul e Branco de Gantz (e Yair Lapid), de centro-esquerda, tem dois deputados de vantagem sobre o Likud (direita) de Netanyahu.

“O Azul e Branco é o principal partido. Temos 33 deputados e Netanyahu não conseguiu os 61 de que precisava [o bloco Likud e ultra-ortodoxos ficou-se pelos 55]. Vou formar um governo alargado a abrangente que cumpra a vontade do povo”, disse Gantz, acrescentando: “não vou ceder a qualquer ordem”, numa tirada em relação a Netanyahu sem o nomear. “Não se chega a negociações já com um bloco político”, continuou. “Isto tem de ser gerido com seriedade.”

A proposta de Netanyahu mostra, dizem vários analistas, o seu desespero. “Benny, temos de formar um governo de unidade alargado, hoje já. O país espera que nós, nós os dois, demonstremos responsabilidade e que cooperemos”, disse. Depois da resposta de Gantz, Netanyahu disse que estava “desapontado” por este não ter aceitado o seu repto para se reunirem já hoje.

Netanayhu espera manter a liderança do próximo governo, nem que seja num governo rotativo, como já houve em 1984 quando Yitzhak Shamir (Likud) e Shimon Peres (Labour) acordaram rotatividade na chefia do Governo. O próprio Netanyahu referiu-se a este precedente numa cerimónia, esta quinta-feira, em honra a Peres.

O candidato do partido Azul e Branco (as cores da bandeira de Israel) excluiu, durante a campanha, coligar-se com Netanyahu que enfrenta uma recomendação da polícia ao procurador-geral para o acusar por três crimes ligados a corrupção e que terá a audiência pré-acusação já dia 2 de Outubro, abrindo a hipótese de um governo com o Likud liderado por alguém que não Netanyahu.

Manter-se no cargo é a carta de imunidade de Netanyahu, o modo de dificultar ser mesmo acusado. Daí que Netanyahu esteja a tentar por tudo ser ele o mandatado pelo Presidente para formar Governo e que lhe interesse num caso de rotatividade do cargo de primeiro-ministro ser ele o primeiro. O Presidente escolherá não o mais votado, mas quem reúna mais indicações dos partidos com assentos parlamentares. Estas indicações dos partidos são feitas após negociações sobre o que lhes seria dado numa coligação.

Alguns analistas vêem nesta táctica de Netanyahu um modo de mostrar aos israelitas que está disposto a tentar tudo para que o governo de unidade nacional funcione quando na véspera havia já quem levantasse a hipótese de umas terceiras eleições, algo totalmente inédito (muitos analistas tiveram dificuldades em acreditar que chegasse a haver uma segunda eleição após a votação de Abril, após a qual não conseguindo formar Governo, Netanyahu não deu hipótese ao seu rival para tentar, forçando a eleição de terça-feira).

O director do Jerusalem Post Yaakov Katz comenta que “Netanyahu quer mostrar que está a fazer todos os possíveis para evitar uma terceira eleição e que se esta acabar por acontecer, será por causa de Gantz”.