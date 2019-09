Parlamento Europeu levanta questões sobre comissária portuguesa Elisa Ferreira

A candidata a comissária europeia indicada pelo Governo, Elisa Ferreira, contactou os serviços do secretariado-geral da Comissão Europeia solicitando aconselhamento técnico “com relação a uma questão” suscitada durante o preenchimento da sua declaração de interesses, confirmou esta quinta-feira a porta-voz da Comissão Europeia. Segundo a Lusa, essa questão prende-se com a carteira de acções da futura comissária.

Mas a mesma porta-voz desmentiu as notícias que davam conta de alegados conflitos de interesses e incompatibilidades da futura comissária portuguesa, dizendo que a questão levantada pela própria Elisa Ferreira não está ser avaliada pelo comité de ética da comissão Europeia, mas pelos serviços técnicos do secretariado-geral, a quem compete a avaliação das declarações dos futuros comissários.

“A Comissão Europeia tem regras muito rigorosas para evitar conflitos de interesse dos seus membros e funcionários. A equipa de transição foi devidamente informada desse Código de Conduta durante o processo de preparação das declarações de interesse, que todos os candidatos a comissário já submeteram ao Parlamento Europeu”, afirmou a porta-voz da Comissão, Mina Andreeva.

Segundo o PÚBLICO apurou, Elisa Ferreira entregou a sua declaração de interesses na semana passada, para a (obrigatória) avaliação da Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu. Segundo o anexo VII do Regimento do PE, que é relativo à aprovação da Comissão e monitorização dos compromissos assumidos durante as audições, compete a essa comissão analisar as declarações de interesses financeiros de todos os comissários designados, para “avaliar se [essa declaração] é exacta e completa e se, do seu conteúdo, é possível inferir um conflito de interesses”.

Nessa avaliação, os eurodeputados procuram informações que “deixem antever a existência de um conflito de interesses, real ou potencial, relacionado com a pasta do comissário indigitado”. Se identificarem “informações incompletas ou contraditórias”, ou algum outro problema, devem solicitar esclarecimentos adicionais, ou até mesmo, se entenderem ser necessário, convidar o comissário indigitado para um debate.

As declarações de interesses incluem informações detalhadas sobre cargos ocupados por cada comissário, o seu património imobiliário e financeiro e também as ocupações dos seus familiares directos. Segundo uma fonte europeia ouvida pelo PÚBLICO, Elisa Ferreira identificou na sua declaração o cargo de presidente da CCRN ocupado pelo seu marido, Fernando Freire de Sousa.

Fontes parlamentares indicaram à agência Lusa as dúvidas levantadas pela comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu se devem ao facto de a anterior vice-governadora do Banco de Portugal deter acções no grupo Sonae (dono do PÚBLICO). Isto implica, na prática, que Elisa Ferreira pode ter de vender as acções que detém, adiantaram as mesmas fontes.

A futura comissária portuguesa tem de responder às dúvidas colocadas até dia 25 de Setembro, próxima quarta-feira. E até dia 27 de Setembro os eurodeputados da comissão de Assuntos Jurídicos analisam tal resposta e tomam uma decisão, que é remetida à comissão que vai ouvir Elisa Ferreira, do Desenvolvimento Regional.

Audição a 2 de Outubro

Foi também hoje anunciado que Elisa Ferreira será ouvida no dia 2 de Outubro pela comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, naquele que é o passo seguinte após a atribuição da pasta.

A data foi decidida na conferência de presidentes do Parlamento Europeu, num debate realizado à porta fechada e à margem da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo. Esta discussão contou com a presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e serviu para analisar a composição do colégio de comissários e para adoptar o calendário das respectivas audições.

Ficou, então, decidido que Elisa Ferreira será ouvida pela comissão parlamentar de Desenvolvimento Regional pelas 18:30 do dia 2 de Outubro, numa audição em que participam também as comissões parlamentares de Orçamentos e de Assuntos Económicos e Monetários, informaram fontes parlamentares à agência Lusa.

À semelhança de Elisa Ferreira, também os outros comissários designados serão agora sujeitos a audições no Parlamento Europeu, perante a comissão parlamentar competente. Caberá depois à assembleia europeia pronunciar-se sobre o colégio no seu conjunto numa votação prevista para dia 22 de Outubro, em Estrasburgo.

A nova Comissão Europeia deverá entrar em funções a 1 de Novembro, depois do necessário aval do Parlamento Europeu.