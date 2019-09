easyJet abre reservas para Primavera-Verão com voos desde 24 euros

A easyJet anunciou a abertura das reservas para a próxima temporada de calor: é já possível reservar voos entre 29 de Março e 30 de Agosto de 2020, com preços por trajecto desde cerca de 24 euros.

Segundo a companhia, estão disponíveis mais de 50 mil lugares para trajectos de e para os quatro aeroportos portugueses que serve: Lisboa, Porto, Funchal e Faro.

No sistema de buscas por critérios (aeroporto, período do ano, orçamento ou até tipo de viagem – que vai de “areia, sol e mar” a “descontracção absoluta” ou “luas-de-mel e romance no ar”), podem encontrar-se voos de Lisboa para Madrid desde 24,99 euros e, até 30 euros, vários destinos em França, de Nantes a Paris, mas também Zurique, Berlim, Luxemburgo, Amesterdão e Funchal.

Do Porto, os preços variam poucos euros, e acrescentam-se Ibiza, Montpellier, Málaga ou Manchester.

Do Funchal, o Porto e Lisboa ficam entre mínimos de cerca de 30 e 32 euros. Basileia, Manchester, Londres, Bristol e Berlim têm preços entre cerca de 40 e 50 euros por trajecto.

De Faro, os destinos em França são também os mais económicos, mas destacam-se também Berlim (desde 28 euros) e, entre outros, Milão ou Belfast (desde 30 euros) ou Glasgow (desde 40).