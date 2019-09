Dois turistas nus a nadar em Veneza? Três mil euros de multa a cada um

Dois visitantes em Veneza decidiram dar um mergulho. Os homens, checos, estavam em Itália para apoiar a sua equipa de futebol (o Slavia de Praga que jogou contra o Inter em Milão). Um salto, antes do dia da partida, à cidade dos canais pareceu boa ideia e, melhor ideia ainda, um mergulho nas suas águas. Junte-se a isto que se decidiram por nadar nus e aí temos a última grande multa de Veneza a turistas.

Numa ronda, os carabinieri detectaram o singular acontecimento e acorreram de barco ao local da natação, próximo do epicentro veneziano, a praça de São Marcos. Foram de imediato detidos os dois homens. Segundo relata a agência noticiosa ANSA, os agentes receberam como motivo para o banho o facto de estar “uma noite muito quente”.

Os dois homens, completamente nus, divertiam-se, riam e brincavam, tentando chamar as atenções dos transeuntes. “Parecia um cenário de filme”, resumiriam as autoridades à CNN.

Resultado da brincadeira: foram vestidos, levados para a esquadra e tiveram de pagar uma multa de três mil euros cada um por “aplicação da sanção administrativa prevista para actos contrários à decência pública”, noticia a ANSA.

As multas de Veneza já são célebres – antes desta, tinha dado a volta ao mundo a que foi aplicada a dois turistas apanhados a fazer café junto à ponte de Rialto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao contrário do que sucedeu com a multa aos turistas do café, as autoridades italianas não divulgaram imagens dos mergulhos a nu dos turistas.

Para responder ao sobreturismo e aos comportamentos considerados incivilizados de visitantes, a cidade de Veneza aprovou uma série de regulamentações, incluindo uma taxa de entrada na cidade (três euros para quem só a visita sem ficar alojado), além de torniquetes ou regras mais apertadas para comportamento em público.

Por toda a Itália, regras similares estão a começar a ser aplicadas: uma das mais célebres é a proibição de comer junto a monumentos ou sentar em alguns locais, o que tem originado discussões entre turistas e polícia, especialmente em locais como as escadas da Praça de Espanha em Roma.