EDP recorre da coima de 48 milhões da Autoridade da Concorrência

A EDP anunciou esta quinta-feira que vai recorrer da coima de 48 milhões de euros anunciada ontem pela Autoridade da Concorrência (AdC).

A entidade reguladora condenou a EDP ao pagamento desta coima depois de ter dado como provado que a empresa abusou da sua posição dominante no mercado de serviços de sistema, prejudicando os consumidores com a sua actuação.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP rejeita a acusação

“A EDP e a EDP Produção refutam em absoluto as imputações da AdC , que carecem de “sustentação factual, jurídica e económica”, anunciou a EDP.

A empresa acusa ainda a entidade liderada por Margarida Matos Rosa de ter “ancorado as suas conclusões de forma superficial, em elementos que as contradizem ou que não as permitem sustentar”.

Nos cálculos da AdC, o efeito da acção da EDP Produção (a dona das barragens) lesou os consumidores num valor global de 140 milhões de euros, porque a empresa conseguiu benefícios duplos, usando as barragens que têm contratos CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual) e aquelas que actuam em regime de concorrência e não têm contratos de receitas garantidas.

A EDP resume o cerne da acusação: “Segundo a AdC, [a EDP Produção] teria limitado a participação das centrais” com CMEC no mercado de serviços de sistema, “não apenas para evitar devolver ao sistema eléctrico nacional as receitas que obteria nesse mercado, mas também para subir o preço de mercado recebido pelas centrais” sem CMEC “que fornecessem esse serviço”.

A empresa garante que evidenciou à AdC, “com base em factos, explicações jurídicas e relatórios económicos independentes, que o comportamento que a AdC sugere que deveria ter sido adoptado lhe teria causado importantes prejuízos financeiros”. Afirma a EDP que isto “seria inaceitável e violaria os deveres de gestão diligente, não constituindo pois qualquer violação às regras da concorrência”.

Assim, a EDP e a EDP Produção “irão recorrer aos meios legais ao dispor para salvaguardarem os seus direitos”, apresentando “recurso junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão”.