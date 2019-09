“O futebol é brutal, a escola é essencial”: ali, só joga quem estuda

Teve más notas? Tem de ir à sala de estudo. Faltou à sala de estudo? Não treina. Estas duas premissas dão ao UDR Santa Maria, clube de Odivelas, na região de Lisboa, o estatuto de clube pedagógico, sob o mote “o futebol é brutal, mas a escola é essencial”. A partir de dia 23, os jovens jogadores do clube só podem treinar com a equipa, depois da escola, caso marquem presença na sala de estudo criada nas instalações do clube. Uma sala que não é limitada aos atletas do “Santa”. Já lá vamos.

