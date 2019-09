Soares assegura entrada vitoriosa do FC Porto na Liga Europa

O FC Porto entrou a ganhar na edição 2019-20 da Liga Europa, superiorizando-se ao Young Boys na 1.ª jornada do Grupo G. O resultado (2-1) ficou definido ainda na primeira parte e projecta os “dragões” para a liderança da classificação, com os mesmos pontos que o Rangers.

Logo aos 8’, a equipa portuguesa inaugurou o marcador, com uma triangulação que envolveu Luis Díaz e Soares e terminou com a finalização certeira do brasileiro.

O Young Boys respondeu num lance em que Pepe e Marcano foram surpreendidos pela velocidade de Assalé e que terminou com uma falta de Marchesín. Na respectiva grande penalidade, N'Samé igualou (1-1).

Em mais uma excelente jogada colectiva, o FC Porto voltaria ao comando do resultado, para não mais o largar. Corona rompeu pela direita e recebeu a bola nas costas da defesa suíça, assistindo Soares para o segundo golo da noite. O brasileiro só teve de empurrar para a baliza deserta.

