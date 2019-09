Ministério Público acusa Rui Pinto no caso Doyen/Sporting

O Ministério Público (MP) acusou Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, por factos apurados na investigação relacionada com a tentativa de extorsão à Doyen e com acessos ilegais aos servidores do Sporting, revelou à agência Lusa fonte judicial.

Em causa estão, entre outros, crimes de acesso ilegítimo e de tentativa de extorsão, este último relacionado a tentativa de extorsão de, entre 500 mil e um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen Sport, na manhã de 3 de Outubro de 2015.

Rui Pinto está em prisão preventiva desde 22 de Março, depois de ter sido detido em Budapeste a 16 de Janeiro, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). Mandado este que a Justiça húngara concordou alargar, com a finalidade de acusar o mentor do Football Leaks por outros factos apurados na investigação relacionada com Doyen e Sporting que não constavam no mandado de detenção original.

O colaborador do Football Leaks ficou nessa ocasião indiciado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa colectiva e outro de extorsão na forma tentada, todos relacionados, apenas, com acessos aos servidores do Sporting e da Doyen, em 2015, bem como a uma alegada tentativa de extorsão a este fundo de investimento.

O homem de 30 anos, natural de Vila Nova de Gaia, é um dos suspeitos dos ataques informáticos aos servidores da Benfica SAD. O correio electrónico dos “encarnados” foi periodicamente publicado no blogue Mercado de Benfica, página que também divulgou outros documentos sigilosos, como a informação de serviço da PJ que deu origem ao processo E-Toupeira.

Aníbal Pinto, o outro arguido no processo, à data dos factos advogado de Rui Pinto e alegado interlocutor com os responsáveis da Doyen, foi também acusado do crime de extorsão, na forma tentada, acrescentou a mesma fonte judicial. O PÚBLICO ainda não conseguiu obter reacção do advogado à acusação do Ministério Público.

Durante quatro anos, a plataforma Football Leaks foi responsável pela divulgação de 70 milhões de documentos, relativos às actividades de algumas das maiores instituições do futebol. Várias investigações judiciais foram espoletadas pela publicação destes ficheiros, obtidos na sequência de ataques informáticos.