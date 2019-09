Miguel Oliveira assustou a dupla n.º 1, Nogueira derrotou Araújo

Miguel Oliveira esteve nesta quinta-feira muito perto de conseguir afastar a dupla formada pelos dois jogadores que repartem a liderança do ranking mundial, mas apesar do susto, os argentinos “Sanyo” Gutiérrez e Maxi Sánchez foram mais fortes e garantiram o apuramento para os quartos-de-final do Cascais Padel Master, um dos mais importantes torneios do World Padel Tour (WPT). Com um triunfo por 3-6, 7-6 e 6-3. No duelo entre as duas melhores jogadoras portuguesas, Ana Catarina Nogueira derrotou Sofia Araújo.

Miguel Oliveira era o único representante português ainda em prova no quadro masculino e já tinha garantido mais um excelente resultado ao assegurar pela terceira vez consecutiva um lugar nos oitavos-de-final de um torneio do WPT, mas contra “Sanyo” Gutiérrez e Maxi Sánchez o lisboeta ficou-se pelo “quase”.

Com surpresa, Oliveira (n.º 56) e o espanhol Christian Fuster (n.º 59) venceram o primeiro set (6-3) e tiveram a oportunidade de fechar o jogo num tie-break no segundo parcial, mas os argentinos acabaram por vencer (7-6) e no set decisivo voltaram a ser mais forte: 6-3.

Nas senhoras, no duelo entre as duas melhores jogadoras nacionais imperou a lei da mais forte. Ana Catarina Nogueira (8.º do WPT) e Paula Josemaría (n.º 12) acabaram por confirmar o favoritismo contra Sofia Araújo (30.ª) e Virginia Rieira (29.ª), garantindo a qualificação para os quartos-de-final com um triunfo em dois sets: 6-3 e 6-1.

Garantida a sexta presença consecutiva nos “quartos” de um torneio do WPT, Nogueira e Josemaría terão nesta sexta-feira um reencontro com a dupla n.º 1: às 13h00, a parelha luso-espanhola terá pela frente Marta Marreno (n.º1) e Marta Ortega (n.º 3).