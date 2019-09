Duplo erro dita derrota do Vitória em Liège

Poderia ter sido diferente o resultado, mas dois erros individuais acabaram por contribuir para a derrota do V. Guimarães na Bélgica. Na 1.ª jornada do Grupo F da Liga Europa, o Standard Liège foi mais eficaz na finalização nos momentos decisivos e desfez na segunda parte o equilíbrio que se registou na primeira (2-0).

No Estádio Maurice-Dufrasme, Ivo Vieira apresentou uma equipa cujos equilíbrios defensivos assentavam nas acções de Poha e Mikel Agu e que tinha no brasileiro Lucas Evangelista o jóquer de serviço. O criativo tanto funcionava como terceiro médio como ensaiava aproximações a Léo Bonatini, procurando também com a qualidade e o critério do seu passe as incursões à largura de Rochinha (direita) e Davidson (esquerda).

Do lado contrário, o Standard (actual líder da Liga belga, mas com mais um jogo que o Club Brugge) dispunha-se num 4x3x3 que, em organização ofensiva, dependia muito da fantasia de Mehdi Carcela e da capacidade física de Limbombe para criarem espaço para Emond. Um tridente que os portugueses conseguiram manietar com eficácia ao longo do primeiro tempo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de 45 minutos jogados maioritariamente longe das balizas, a segunda parte mudou de tom. O Vitória começou por ameaçar primeiro, com uma dupla tentativa (Poha e Davidson na recarga) a ser travada pelo guarda-redes Milinkovic-Savic, mas seria o Standar a chegar ao golo. Aos 65’, o lateral Vojvoda arrancou um cruzamento para a área vitoriana e Florent, ao tentar o corte, desviou para o fundo da baliza.

A reacção minhota demorou cerca de 10 minutos, durante os quais Bastien esteve perto do 2-0, e só não deu frutos porque Bruno Duarte (rendeu Bonatini) viu o remate ser desviado já na área belga após um livre indirecto. Logo a seguir, foi Tapsoba a ficar perto do empate num cabeceamento que Milinkovic-Savic contrariou com uma enorme defesa.

O central burquinês estaria ligado a um golo, de resto, mas na baliza do Vitória, devido a uma má abordagem a um lance aéreo que permitiu ao médio congolês M’Poku isolar-se perante Miguel Silva e resolver o encontro, aos 90’. Um golpe demasiado duro para a prestação competente de um Vitória que terá, na próxima jornada, uma missão bem mais espinhosa, em Guimarães.