Downton Abbey recebe o rei — e continua a tradição de séries que se tornam filmes

Downton Abbey, o filme, estreia-se esta quinta-feira em todo o país. A sua história faz-se do regresso das personagens da série de sucesso, da visita de um rei e vem de uma longa linhagem de séries que se tornam filmes. Podem estar a dar uma última volta à pista depois da glória das audiências, a rematar histórias que a televisão encurtou ou, como foi o caso de Star Trek e Missão: Impossível, a ressuscitar como franchises de êxito no grande ecrã. Hoje, em plena era do streaming e de nova luta entre cinema e TV, nem a televisão de prestígio resiste — haverá filmes Breaking Bad e Os Sopranos. “Este fenómeno 'cross media' é marketing, é promoção — a série funciona bem na TV? Vamos levá-la aos cinemas”, atesta o especialista Robert J. Thompson ao telefone com o PÚBLICO.

