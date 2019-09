Ministério Público faz buscas no MAI e na Protecção Civil

A Polícia Judiciária e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal estão a realizar buscas no Ministério da Administração Interna, na Protecção Civil e em Centros Distritais de Operações de Socorro.

Para já, a Procuradoria Geral da República apenas confirma a existência de buscas “no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do departamento Central de Investigação e Acção Penal” e invoca o segredo de justiça para não revelar qual o inquérito em causa.

O Ministério da Administração Interna enviou já um comunicado às redacções confirmando a realização de diligências do Ministério Público e da Polícia Judiciária nas suas instalações e da Autoridade Nacional de Emergêndia e Protecção Civil.

“Está a ser prestada toda a colaboração na realização das referidas diligências.”

O Diário de Notícias avança que estas diligências estão a ser realizadas no âmbito do caso das golas anti-fumo. E Julho, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar o negócio que levou à compra deste material.

O caso dos kits que continham as golas anti-fumo levou à demissão do adjunto do secretário de Estado da Protecção Civil, Francisco Ferreira, então também líder do PS Arouca. Terá sido ele a recomendar os fornecedores das 70 mil golas que faziam parte dos kits de emergência distribuídos no âmbito do programa Aldeia Segura. Uma dessas empresas, a Foxtrot Aventura, que fez um contrato de 350 mil euros com a Protecção Civil, tem como proprietário o marido de uma autarca do PS de Guimarães. A outra empresa sugerida foi a Brain One.