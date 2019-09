Homem detido em Lisboa por agressões à mulher e dois filhos menores

Um homem foi detido na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, por suspeita de agredir “com murros e pontapés” a mulher e os dois filhos menores, informou esta quarta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis refere que as agressões ocorreram durante uma discussão entre o casal, tendo o homem saído do interior da residência ameaçando as vítimas, a mulher e os dois filhos, de 13 e 15 anos, de que “iria voltar com uma arma de fogo para os matar”.

“Na presença dos polícias, o suspeito deslocou-se, novamente, ao interior e apoderou-se de uma faca, dirigindo-se na direcção das vítimas, com a clara intenção de as agredir, acto esse não consumado face à pronta e rápida intervenção da PSP, que conseguiu retirar-lhe a arma branca e proceder à sua detenção”, explica a nota.

O homem já foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com as vítimas e de permanência na habitação, e ainda o uso de pulseira electrónica.