Secretário de Estado da Protecção Civil demite-se

O secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, demitiu-se após as buscas desencadeadas esta quarta-feira pelo Ministério Público em vários pontos do país na sequência do escândalo das golas inflamáveis.

“Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do secretário de Estado da Protecção Civil, o ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao primeiro-ministro”, refere uma nota informativa da tutela, sem adiantar mais detalhes.

O PÚBLICO perguntou esta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República se a investigação aos programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras já tinha arguidos, mas não recebeu até ao momento qualquer resposta. O inquérito visa apurar, entre outras coisas, se têm fundamento as notícias segundo as quais as golas custaram ao erário público muito mais do que seria expectável pagar por aquele tipo de material, situação que, a verificar-se, poderá configurar a participação económica em negócio.

Mas em cima da mesa estão ainda outros possíveis crimes, como explica uma nota informativa divulgada ao final da manhã pela Procuradoria-Geral da República: fraude na obtenção de subsídio e corrupção. “Em causa estão práticas levadas a cabo no contexto de uma operação co-financiada pelo Fundo de Coesão da União Europeia destinada à realização de Acções de Sensibilização e Implementação de Sistemas de Aviso às Populações para Prevenção do Risco de Incêndios Florestais, enquadradas nos programas Aldeia Segura, Pessoas Seguras e Rede Automática de Avisos à População”, refere o mesmo comunicado da Procuradoria-Geral da República.