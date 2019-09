Contratos que levaram à demissão de secretário de Estado valem 1,8 milhões

Valem cerca de 1,8 milhões de euros os contratos celebrados pelo Estado com empresas privadas no âmbito dos programas de prevenção de incêndios sobre os quais incide a investigação do Ministério Público que constituiu como arguido o secretário de Estado da Protecção Civil Artur Neves. E apenas um destes contratos foi adjudicado através de concurso público.

