Greta Thunberg para o Senado dos EUA: “Desculpem, mas não estão a esforçar-se o suficiente”

A activista sueca Greta Thunberg reuniu-se, esta terça-feira, 17 de Setembro, com o grupo de trabalho que trata das questões ambientais no Senado norte-americano e pediu acções, não elogios. A adolescente de 16 anos é uma das activistas convidadas para a Cimeira do Clima da ONU.

De acordo com a Reuters, enquanto se juntava a outros jovens activistas, e no início de dois dias de reuniões e discursos no Capitólio, em Washington, Greta Thunberg disse aos políticos norte-americanos para não convidarem os jovens apenas para lhes dizer que são inspiradores, “sem realmente fazerem nada sobre o assunto”. “Desculpem, mas não estão a esforçar-se o suficiente”, acrescentou ainda a sueca, citada pela BBC.

Foto Greta com outros jovens activistas Sarah Silbiger/Reuters

Os eventos desta semana pretendem aumentar a consciencialização da população antes da greve global pelo clima da próxima sexta-feira, 27 de Setembro, em que estudantes e trabalhadores de todo o mundo estão a ser incentivados a deixar as escolas e os empregos e a exigir acções por parte das entidades competentes nesta matéria.

A jovem que inspirou jovens de todo o mundo a protestar contra o impacto das alterações climáticas e que foi, inclusive, indicada para o Prémio Nobel da Paz fez questão de frisar que não quer receber “elogios”. Um conselho ignorado pelo senador Ed Markey, que a descreveu como uma “superpotência”. “Colocas os holofotes sobre este assunto de uma forma nunca antes foi vista. E isso está a criar um novo factor X”, disse o senador, segundo com o canal de televisão britânico.

Em vez de enviar uma declaração, como é habitual antes de uma audiência, Greta Thunberg enviou ao Congresso um relatório sobre o aquecimento global. “Estou a enviar este relatório como um testemunho meu porque não quero que me ouçam”, declarou a jovem. “Eu quero que ouçam os cientistas. Quero que se unam pela ciência. Quero que ajam”, afirmou, de acordo com o The Guardian.

Um encontro com Obama em Washington

Durante a sua visita à capital dos EUA, a activista teve a oportunidade de conhecer o ex-presidente Barack Obama, que a considerou, como se pode ler na sua página oficial do Twitter, “uma das maiores defensoras do nosso planeta”.

“Reconhecendo que a sua geração irá suportar o impacto das mudanças climáticas, ela [Greta Thunberg] não tem medo de exigir acções reais. Ela personifica a nossa visão na Obama Foundation: um futuro moldado por jovens líderes como ela”, escreveu Barack Obama nas suas redes sociais, onde publicou uma fotografia do seu encontro com a activista sueca.

Um encontro entre Barack Obama e Greta Thunberg em Washington Um encontro entre Barack Obama e Greta Thunberg em Washington

A reunião de Greta Thunberg com o grupo de trabalho das questões ambientais acontece antes das várias iniciativas planeadas para a Semana Mundial pelo Clima, que decorre de 20 a 27 de Setembro.