Especialista da Universidade do Porto diz que eliminar a carne de vaca das cantinas é “drástico”

A Terra Maronesa enviou uma carta aberta ao reitor Amílcar Falcão. "A posição tomada publicamente por vossa excelência é contraproducente e contribui para a desinformação da opinião pública com consequências ecológicas e económicas potencialmente perversas", afirmou a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

A maronesa é uma raça autóctone que tem solar na serra do Alvão, que se estende por municípios como Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar ou Vila Real. A associação garantiu que a carne "não é toda igual", desafiou a reitoria de Coimbra a incluir "o consumo de carne maronesa no sistema de cantinas da sua universidade" e sublinhou que desfrutar deste produto é "contribuir para um ambiente melhor".

"Os novilhos engordados a milho e soja ou nas pastagens da América do Sul têm custos ambientais devastadores que, para além da eructação de gases de estufa, passam pela destruição da floresta tropical amazónica, a aplicação de quantidades maciças de fertilizantes fosfatados (um recurso não renovável) e a emissão de CO2 de origem fóssil através do transporte de animais e carnes por via terrestre a longas distâncias e da travessia do atlântico em navios ou aviões com sistemas frigoríficos", referiu no comunicado.

Em contrapartida, frisou, "os criadores de gado maronês estão a desenvolver um sistema inovador, alternativo, de produção animal amigo do ambiente, assente na maximização do bem-estar animal". Naquele espaço, garantiu, "a maior parte dos alimentos animais é gerado no monte ou nos lameiros, um habitat rede natura 2000".