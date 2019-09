Cão ferido vai às urgências “pedir ajuda” e é socorrido pelo INEM

Um cão apareceu esta quarta-feira no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Lamego com uma hemorragia grave numa pata, tendo sido socorrido por elementos do INEM que rapidamente se disponibilizaram a ajudar o animal.

O caso foi partilhado pelo INEM no Twitter. “O cão apareceu aqui nas urgências do SUB de Lamego e ficámos todos surpreendidos quando reparámos que não vinha pedir festas, mas ajuda! Tinha uma hemorragia grave numa das patas”, começa por explicar a publicação.

Os elementos do INEM conseguiram controlar a hemorragia e o animal “acabou por ser transportado por colaboradores do hospital a um veterinário”, encontrando-se agora bem.

“Um doente bem diferente dos que costumamos ter”, finda a publicação no Twitter, assinada pelos ocupantes de uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Lamego João Correia e Isabel Ferreira.