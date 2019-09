Trump nomeia Robert O’Brien como conselheiro de Segurança Nacional

O Presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Robert C. O'Brien como novo conselheiro de Segurança Nacional, uma semana depois de ter demitido John Bolton.

O'Brien era o enviado presidencial para assuntos relacionados com reféns no Departamento de Estado e é descrito como uma espécie de “anti-Bolton” no trato – mais calmo e mais simpático nas relações interpessoais do que o antecessor.