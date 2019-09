Governo dos Estados Unidos quer ficar com os dividendos do livro de Snowden

O Governo dos Estados Unidos avançou com uma acção judicial para que todos os dividendos do livro de memórias do antigo analista da Agência Central de Inteligência (CIA) e da Agência de Segurança Nacional (NSA) Edward Snowden lhe sejam atribuídos. A decisão está a ser criticada e já contribuiu para que o livro subisse para o 1º lugar da lista dos dez mais vendidos da Amazon.

O executivo argumenta que o livro Vigilância Massiva, Registo Permanente [Permanent Record, em inglês] violou “os acordos de não-divulgação que [Snowden] assinou com a CIA e NSA”. Sem pretender bloquear a publicação e venda do livro, o Governo norte-americano quer que todos os dividendos lhe sejam atribuídos.

“O Governo procura recuperar todos os dividendos atribuídos a Snowden por não ter submetido a pré-publicação a avaliação, violando as suas obrigações contratuais”, disse em comunicado um tribunal da Virgínia, citado pelo Guardian.

Além do antigo analista, também o seu editor, Henry Holt, está a ser alvo de uma acção judicial com o objectivo de impedir que quaisquer verbas sejam transferidas para ou por ordem de Snowden até o tribunal tomar uma decisão. “Em ambos os casos, estamos a ver uma nova tendência tóxica [do Governo] em perseguir os editores”, escreveu no Twitter Jesselyn Radack, advogada que representa quem denúncia abusos governamentais, tecendo paralelismos com as acusações contra Julian Assange, fundador do WikiLeaks.

O livro de memórias chegou esta terça-feira às livrarias em vários países e nele Snowden explica as razões que o levaram a ser um dos whistleblowers mais conhecidos das últimas décadas, como o fez e os contornos do esquema de vigilância mundial norte-americano.

Não é a primeira vez que Washington vai atrás de um whistleblower que escreveu um livro a contar a sua história e a denunciar acções de entidades governamentais. Em 1977, o antigo agente da CIA Frank Snepp escreveu um livro – Decent Interval – a contar o papel da agência na Guerra do Vietname e o Departamento de Justiça levou-o a tribunal por não o ter submetido a revisão das autoridades. É neste caso que, diz o Guardian, o actual processo contra Snowden se pode basear em jurisprudência.

Em 1980, e relativo ao caso de Snepp, o Supremo Tribunal de Justiça deliberou que os acordos de confidencialidade dos funcionários do Governo não violam o seu direito à liberdade de expressão ao exigir a revisão de livros por si escritos.

O avanço judicial do Governo norte-americano está a ser duramente criticado por defensores das liberdades civis. “Este livro não contém segredos governamentais que não tenham sido já publicados por respeitadas organizações noticiosas”, disse em comunicado Bem Wizner, advogado da União de Liberdades Civis Americana, citado pela Reuters, sublinhando que nada garantia que as autoridades iriam rever a pré-publicação de boa-fé por verem Snowden como “traidor”.

Snowden, hoje com 36 anos, tornou-se mundialmente conhecido quando, em 2013, denunciou ao Guardian e ao Washington Post a máquina mundial de vigilância da CIA e da NSA. Com base em milhões de documentos retirados das instalações das secretas, o analista provou que o Governo dos Estados Unidos vigiava centenas de milhões de cidadãos, entre os quais norte-americanos, sem autorização, violando direitos constitucionais, entre os quais o da privacidade, não esquecendo chefes de Estado e de Governo de outros países.

O norte-americano viu-se obrigado a fugir dos Estados Unidos pouco antes de o denunciar num quarto de hotel em Hong Kong e a Rússia de Vladimir Putin aceitou acolhê-lo, onde vive desde essa altura com a sua agora mulher, Lindsay Mills​. Os Estados Unidos consideram-no “traidor” e caso volte a pisar solo norte-americano ou de países com quem Washington tem acordos de extradição pode ser acusado e condenado por traição.

O Guardian e o Washington Post receberam o Prémio Pulitzer de 2014 pelas histórias que publicaram com base no testemunho e documentos fornecidos por Snowden.

A resposta do antigo analista à acção judicial também não tardou e, pelo Twitter, agradeceu ao executivo por provar a “autenticidade” dos factos que apresenta no livro. “É difícil pensar num melhor carimbo de autenticidade que o Governo dos Estados Unidos avançar com um processo judicial alegando que o livro é tão verdadeiro que viola a lei”, escreveu Snowden.

E foi apoiado pelo jornalista a quem denunciou o sistema de vigilância, Glenn Greenwald. O jornalista, que recentemente denunciou os bastidores da Operação “Laja Jato”, no Brasil, sublinhou que “depois de o Departamento de Justiça ter avançado com o processo judicial repressivo contra o livro de Snowden, o livro fez o seu caminho até aos dez mais vendidos na lista da Amazon”. O livro está no 1º lugar dos dez mais vendidos da Amazon, confirmou o PÚBLICO.

“Grande erro do Governo norte-americano em avançar com um processo civil contra Snowden por causa da publicação das suas memórias”, resumiu Ewen MacAskill, jornalista do Guardian especialista em assuntos de Segurança e Defesa, no Twitter.