Aeronave da Força Aérea espanhola cai ao mar perto de Múrcia

Uma aeronave da Força Aérea espanhola caiu ao mar nesta quarta-feira perto da localidade de San Javier (pertencente a Múrcia), segundo avança o jornal El Mundo, citando as autoridades. As equipas de socorro foram chamadas para o local. O avião caiu no Mar Menor – na região, há o aeroporto de Múrcia-San Javier.

O serviço de emergência da região de Múrcia alertou às 12h (11h em Portugal) que tinha recebido “uma dezena de chamadas” a dar conta do sucedido.

Segundo o El País, trata-se de uma avioneta Tamiz da Academia General del Aire e, segundo fontes militares, levava a bordo duas pessoas: um instrutor e um aluno.

A 26 de Agosto, morreu na mesma zona um comandante da Força Aérea Espanhola depois de o avião que pilotava ter caído ao mar Mediterrâneo.