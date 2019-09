Olival e amendoal arrasam charcos temporários mediterrânicos em Alqueva

“Qualquer dia só nos resta a memória dos charcos temporários mediterrânicos (CTM)”, avisa José Paulo Martins, da organização ambientalista Zero, que ao longo de quase três décadas tem vindo a observar o declínio destes nichos de biodiversidade no Sul do país. No final dos anos 90 do século passado, percorreu o distrito de Beja do interior ao litoral para observar estes charcos e já nessa altura o que viu não augurava nada de bom. Hoje, o novo modelo agrícola e as alterações climáticas estão a ameaçar quase uma centena de CTM que estão identificados no território que o regadio do Alqueva passou a influenciar, adianta.

