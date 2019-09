As bicicletas “estacionaram” nas montras de Aveiro

Bordados, linhas, tecidos e até uma máquina de costura antiga. Há lugar para tudo no cesto da bicicleta que decora a montra da loja “Maria João”, na Rua Direita, em Aveiro. A proprietária do espaço não hesitou em responder positivamente ao apelo lançado pelo grupo de cidadãos Ciclaveiro, que está a promover mais uma edição do Concurso de Montras com Pedalada.

O desafio lançado ao comércio local visa assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, que está a decorrer até domingo, mas na montra do estabelecimento gerido por Maria João Figueiredo não são necessárias datas especiais para colocar um veículo a pedais na montra. “Os turistas alemães e holandeses adoram tudo o que tenha bicicletas e param sempre. Por isso, volta e meia, uso-a na decoração”, confessa a lojista.

Uns metros à frente, na Praça Marquês de Pombal, a vitrina da florista D’Arte & Flor exibe uma bicicleta carregada de plantas e de flores. Como o tema proposto na edição deste ano partia da questão “O que se pode transportar numa bicicleta?”, cada estabelecimento comercial acabou por centrar atenções no seu próprio sector de actividade.

“Decidimos decorar a bicicleta com produtos que se vendem na casa”, destacava Jorge de Almeida, funcionário da Casa Martelo. No veículo de duas rodas que está plantado na vitrina desta drogaria aveirense cabem sacos de espuma para almofadas, resguardos de mesa e vários rolos de papel. Já na livraria Ror de Livros, a montra encontra-se decorada com duas bicicletas (uma de criança) que transportam livros, concretizando, exactamente, aquilo que a organização do concurso propunha: reforçar a ideia de que a bicicleta não é impedimento para o transporte das mais diversificadas cargas.

Mais de duas dezena de lojas aderentes

Na edição deste ano, o Ciclaveiro registou mais de duas dezenas de inscrições de estabelecimentos comerciais, na certeza de que esta não foi a edição com maior adesão. “Lançámos a comunicação [desta edição] um pouco em cima e isso pode ter levado a que o número de aderentes não tenha sido maior”, perspectivava Joana Ivónia, do Ciclaveiro. Ainda assim, “este concurso continua a valer a pena e a fazer tudo o sentido, fazendo passar a mensagem de que um aumento da sua utilização na cidade em movimentos pendulares tem impactos positivos na economia local e beneficia a cidade”, destacou aquela responsável.

A iniciativa encerra, este sábado, com o Aveiro City Bike Experience, uma experiência de bicicleta preparada para que toda a família possa participar. O objectivo passa por envolver a comunidade na sensibilização para a utilização da bicicleta, demonstrando os benefícios da sua utilização - a partida está prevista para as 10h00, na Praça Marquês de Pombal - inscrições no website do Ciclaveiro. Acima de tudo, é mais uma acção que visa assinalar a Semana Europeia da Mobilidade num município que tem optado por não aderir à iniciativa da Comissão Europeia.

Não obstante esta opção do executivo camarário, no dia 22 de Setembro, vai haver uma zona da cidade de Aveiro que vai ficar “sem carros”. “Sai P’rá Rua” é o convite lançado pelo projecto “Rua Verde”. A Rua Cândido dos Reis estará com o trânsito interrompido, entre as 10h30 e as 19h00, e será tomada por várias acções de animação, música, dança, jogos tradicionais, circuito de bicicletas infantil, actividades desportivas, almoço partilhado, uma Feira Franca e Arte na Rua.

O “Rua Verde” foi um dos projectos apresentados e seleccionados no âmbito do “Viva a Cidade” - programa que pretende promover uma cultura de participação e cidadania activa. Tem como principais objectivos a melhoria da imagem urbana e da qualidade de vida, combater o isolamento social e a solidão da população sénior, tendo já promovido várias iniciativas que envolveram a comunidade aveirense. No domingo, o “Rua Verde” promete incentivar “vivências entre vizinhos e amigos, em meios amigos do ambiente”.