Portugal, “o melhor destino do mundo”, tem mais de 60 nomeações nos óscares do turismo

Em 2018, a gala final dos World Travel Awards (WTA) realizou-se em Lisboa e Portugal foi “coroado” várias vezes durante a festa: foram 17 “óscares” entre a declaração do país como melhor destino, Lisboa como melhor cidade e melhor escapadela, ou Madeira como melhor ilha. Depois de, já este ano e também em casa (no Funchal) ter voltado a bater recordes na ronda europeia dos prémios, Portugal vai agora à “batalha” final, em Novembro e desta vez em Omã, com 66 nomeações, acaba de anunciar a organização dos WTA.

Entre as nomeações de topo, destaque para uma nova tentativa de Portugal para revalidar o título de melhor destino turístico do mundo, concorrendo com mais de duas dezenas de países, incluindo a Espanha, Grécia, EUA, Dubai e Brasil.

Já o Algarve volta a ser nomeado para melhor destino de praia, enquanto a Madeira concorre a melhor ilha e os Açores a melhor sítio para mergulho.

Lisboa consegue mais cinco nomeações directas: melhor cidade, city break, porto e destino de cruzeiros, a que se junta a nomeação do Turismo de Lisboa como melhor organismo oficial de uma cidade.

A TAP também soma e segue, tendo assegurado quatro nomeações: melhor companhia para voar para África, Europa e América Latina, a que se junta a revista Up, candidata a melhor revista de bordo. No ano passando, a empresa conquistou três destes prémios (ficaram de fora os voos para a Europa).

Nos projectos turísticos, o destaque volta a ser para os Passadiços do Paiva, celebridade mundial com direito a candidatura a melhor atracção turística de aventura (que venceu o ano passado) e melhor projecto de desenvolvimento turístico. Também o Dark Sky Alqueva volta a surgir na lista de finalistas, tendo sido nomeado para o prémio de Turismo Responsável.

Nos nomeados já conhecidos, incluem-se ainda a Parques de Sintra – Monte da Lua, que gere os parques daquele concelho e que é nomeada para melhor empresa de conservação, e a Douro Azul, candidata a melhor empresa de cruzeiros fluviais.

As restantes nomeações em Portugal repartem-se pela hotelaria de luxo, com unidades do Algarve, Madeira, Lisboa ou Douro em destaque.

Na gala final serão também entregues os World Travel Awards de tecnologia – neste segmento, há mais três nomeações portuguesas: TAP (melhor site de uma companhia aérea), VisitPortugal.com (melhor site de organismo de turismo) e Conrad Algarve (melhor site de um hotel).