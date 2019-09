Ryanair deixa de voar entre Porto e Lisboa no final de Outubro

A Ryanair vai deixar de voar entre Porto e Lisboa a partir de 25 de Outubro devido a “razões comerciais” segundo confirmou a transportadora aérea irlandesa ao Jornal de Notícias. Em Abril, a Ryanair já tinha desinvestido nesta rota, ao reduzir de três para uma as ligações entre as suas cidades, inviabilizando uma viagem de ida e volta no mesmo dia por esta companhia aérea. É em Abril que começa a temporada de Verão do sector aéreo, terminando no final de Outubro.

Esta já foi uma forte aposta da transportadora irlandesa, mas agora as ligações serão feitas apenas pela TAP. A partir de 2016, a TAP avançou com a sua estratégia da “ponte aérea” entre Lisboa e Porto. Actualmente, a TAP tem 13 voos diários, de hora a hora.

Desde Janeiro, a “ponte aérea” passou a ser feita totalmente com aviões Airbus, a jacto. Isto porque a chegada de dois novos Airbus 321 libertou outros dois aviões Airbus 319 e 320 já existentes na frota para a ligação Porto-Lisboa.

De acordo com os dados mais recente do regulador, a ANAC, referentes ao primeiro trimestre deste ano, a ligação entre as duas cidades está no topo da representatividade do total de movimentos, com 3,3%, a par da rota Lisboa-Madrid.