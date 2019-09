Fed acompanha BCE e baixa taxas de juro

Numa resposta ao aumento da incerteza em relação à evolução da conjuntura, a Reserva Federal norte-americana (Fed) juntou-se esta quarta-feira ao grupo de bancos centrais a reforçarem os estímulos que oferecem à economia e decidiu baixar a sua principal taxa de juro de referência em 0,25 pontos percentuais, para um intervalo entre 1,75% e 2%.

A decisão, largamente esperada pelos mercados, representa a segunda descida de taxas operada este ano pela autoridade monetária dos EUA, numa inversão de rumo na política monetária que tinha seguido nos dois anos anteriores. Em Julho, a Reserva Federal realizou o seu primeiro corte de taxas em mais de uma década.

A Fed, tal como tinha já acontecido em Julho, justifica a nova descida de taxas com a necessidade de criar condições monetárias mais favoráveis numa altura em que vários riscos ameaçam o crescimento da economia. Entre os motivos para preocupação destaca-se o impacto que uma escalada do conflito comercial entre os EUA poderia vir a ter no consumo e no investimento, para além dos efeitos negativos que produziria nos mercados financeiros e no resto da economia mundial.

No comunicado em que anuncia a decisão, a entidade liderada por Jerome Powell afirma que a opção de baixar taxas de juro em 0,25 pontos percentuais foi tomada tendo em conta “as implicações dos desenvolvimentos globais para o cenário económico, a par das pouco notórias pressões inflacionistas”.

A Fed revela que está um pouco mais apreensiva com a evolução de alguns indicadores económicos, nomeadamente o investimento e as exportações, ao mesmo tempo que continua a considerar que o crescimento do consumo é “forte” e o crescimento do emprego “sólido”.

Para o futuro próximo, o comunicado diz apenas que a Fed “irá continuar a monitorizar as implicações das novas informações relativas à conjuntura económica e irá agir de forma apropriada para preservar a expansão”.

A decisão não contou com a unanimidade dos 10 membros que compõem o comité que define a política monetária. Dois membros consideraram que as taxas de juro se deviam ter mantido ao mesmo nível e um que o corte de juros deveria ter sido mais forte, de meio ponto percentual.

A Reserva Federal lida neste momento com um cenário em que, de forma quase sem precedentes na história recente dos EUA, existe uma pressão pública da Casa Branca para a aplicação de uma política monetária menos restritiva.

Donald Trump tem em diversas ocasiões nos últimos meses – principalmente por via da sua conta no Twitter – criticado severamente a actuação dos responsáveis da Fed, mostrando-se arrependido pela nomeação de Jerome Powell para o cargo de presidente, defendendo que as taxas de juro já deveriam estar a um nível muito mais baixo e afirmando que a Fed está a deixar os bancos centrais dos outros países desvalorizarem as suas divisas.

Esta quinta-feira, o presidente norte-americano não demorou mais de 25 minutos a reagir, não esperando sequer pela conferência de imprensa do presidente da Fed. “Jay Powell e a Reserva Federal falham novamente. Nenhuma coragem, nenhum senso, nenhuma visão! Um comunicador terrível!”, escreveu Trump na sua conta do Twitter.

Na semana passada, o Banco Central Europeu baixou a sua taxa de juro de depósito e anunciou o regresso por tempo indeterminado das compras líquidas de dívida pública. Noutros países, como a China e o Japão, estão também a ser preparadas novas medidas de estímulo à economia.