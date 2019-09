Detectar, convencer e moldar a matéria-prima

O pai de Mauricio Pochettino já dormia quando foi acordado pela mulher, por volta da 1h de uma madrugada de Inverno. À porta de casa, dois homens tentavam convencer o casal a deixá-los entrar. Em 99% dos casos, provavelmente teriam sido corridos sob ameaça de se chamar as autoridades. Mas aquela não era uma “visita” normal. No pátio da entrada da pequena casa situada em Murphy, no noroeste da Argentina, estavam dois emissários do Newell’s Old Boys: Jorge Griffa e… Marcelo Bielsa.

Continuar a ler