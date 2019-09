Sofia Araújo contra Ana Catarina Nogueira no Cascais Master

Sem surpresa, os oitavos-de-final do Cascais Padel Master, um dos mais importantes torneios do World Padel Tour (WPT), terá um duelo entre as duas melhoras jogadoras portuguesas de padel. Nesta quarta-feira, no court instalado nos jardins do Casino do Estoril, Sofia Araújo e a argentina Virginia Riera afastaram Angela Caro e Nuria Rovira, enquanto Ana Catarina Nogueira, com a espanhola Paula Josemaría, deixou pelo caminho uma dupla 100% portuguesa: Patrícia Ribeiro e Margarida Fernandes.

A primeira portuguesa a entrar em acção no Cascais Master foi Sofia Araújo. Ao lado de Virginia Riera, com quem venceu no passado domingo o Porto Crown, um dos torneios mais importantes do circuito português, a actual n.º 30 do WPT não teve grandes dificuldades.

Contra Angela Caro e Nuria Rovira, uma dupla espanhola apurada via qualifying, a portuguesa e a argentina venceram em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-1.

Na partida seguinte estiveram três portuguesas no principal court da prova. No primeiro jogo que efectuou no WPT após vencer o Madrid Master, tornando-se assim no primeiro padelista português a vencer um Master ou um Open do WPT, Ana Catarina Nogueira defrontou Patrícia Ribeiro e Margarida Fernandes e confirmou o favoritismo.

Contra as actuais n.º 3 e n.º 4 do ranking português, Nogueira e Josemaría precisaram de apenas uma hora e cinco minutos para ganharem (6-2 e 6-3) e garantirem a qualificação.

Nos oitavos-de-final, que estão agendados para esta quinta-feira às 14h00, haverá assim um duelo entre Ana Catarina Nogueira/Paula Josemaría e Sofia Araújo/Virginia Riera.

Ainda nesta quarta-feira, haverá mais três portugueses a lutar por um lugar nos “oitavos”. Diana Silva (n.º 113 do WPT) e Kátia Rodrigues (n.º 299), que receberam um “wild card”, defrontam as espanholas Nuria Rodríguez (n.º 35) e Carmen Goenaga (n.º 48).

No quadro masculino, o único representante português ainda é prova é Miguel Oliveira. O jogador português mais bem classificado no WPT (56.º) jogará com o espanhol Christian Fuster (n.º 59) contra Javier Vásquez (n.º 40) e Adrián Antelo (n.º 37).