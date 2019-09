Preud’homme respeita um V. Guimarães “completo”

O treinador dos belgas do Standard de Liège, Michel Preud’homme, afirmou esta quarta-feira que deseja o “melhor resultado possível” frente ao V. Guimarães, equipa que considerou “completa”, na primeira jornada do Grupo F da Liga Europa.

O treinador, de 60 anos, realçou que o conjunto belga encarará a fase de grupos “jogo a jogo”, a começar pelo primeiro, frente a um adversário que considerou ter valia técnica e física.

“É uma equipa completa, capaz de se organizar, mas também de se projectar no ataque, graças a laterais ofensivos. É uma equipa técnica, mas também física”, observou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta quinta-feira, decorrida no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège.

Actual líder do campeonato belga, com 15 pontos em sete jornadas, o Standard quer também somar o “máximo possível” de pontos no Grupo F, mesmo ciente da “qualidade dos adversários”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“No ano passado, tínhamos o Sevilha e o Krasnodar, que muitos subestimaram. Agora, temos o Arsenal e o Eintracht Frankfurt. O Standard e o Vitória são os outsiders. Mas passámos do pote quatro para o três, numa evolução para continuar a crescer na Europa”, salientou.

Na segunda época seguida pelo clube onde iniciou a carreira de jogador, Michel Preud’homme reconheceu ainda que o médio Selim Amallah, lesionado, está indisponível para o reencontro entre belgas e portugueses, um reencontro volvidos 24 anos - os vitorianos ultrapassaram então a primeira ronda da Taça UEFA, com um triunfo caseiro (3-1) e um nulo em Liège.

V. Guimarães e Standard de Liège defrontam-se na quinta-feira, no Estádio Maurice Dufrasne, em Liège, a partir das 17h55, em jogo que vai ser arbitrado pelo russo Sergei Ivanov.