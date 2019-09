Podence marca no empate com o Tottenham

Não começou nada bem a campanha europeia do Tottenham. Nesta quarta-feira, o vice-campeão europeu da época passada não conseguiu melhor que um empate (2-2) na Grécia frente a um Olympiacos muito português, em jogo a contar para primeira jornada do Grupo B.

Num Olympiacos que teve os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence no “onze”, os londrinos entraram bem no jogo, colocando-se em vantagem aos 26’, com um penálti convertido por Harry Kane, depois de uma falta de Meriah sobre o internacional inglês.

Quatro minutos depois, aos 30’, foi o brasileiro Lucas Moura a elevar para 0-2 favorável à equipa visitante.

Mas a formação orientada por Pedro Martins não deu o jogo por perdido e, quase a fechar a primeira parte, reduziu a desvantagem. A0s 44’, foi Podence a fazer o 1-2, num remate cruzado dentro da área. Já na segunda parte, aos 54’, foi Mathieu Valbuena a fazer o empate, também na conversão de um penálti, depois de um lance que envolveu o francês e o central dos “spurs" Vertonghen.

No outro jogo da tarde nesta quarta-feira, na Bélgica, Club Brugge e Galatasaray empataram sem golos, confronto que abriu as hostilidades no Grupo A.