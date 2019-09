Na guerra contra as alterações climáticas o sobreiro é um “escudo protector”

Marta Ribeiro Telles olha para uma e outra árvore no montado com cerca de 30 anos, em Castelo Branco. Procura as copas dos sobreiros com tons acastanhados, sinal de que estão a morrer. “Este ano há montes de árvores secas”, diz. Noutra parcela de terreno, a engenheira mostra os tubos de redes verdes que protegem uma nova plantação. De algumas já despontam pequenas árvores, noutras, nada. “Aqui tivemos 34% de perdas. É uma loucura”, conta.

