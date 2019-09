Aberto inquérito a morte de recluso no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Lisboa, de 30 anos, morreu esta madrugada depois de, alegadamente, ter pegado fogo à cela em que se encontrava. A Direcção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) diz que estão em curso diligências “para apurar as possíveis motivações da ocorrência”, tendo sido também ordenada a abertura de um inquérito ao caso.

Segundo um comunicado enviado às redacções, pelas 19h50 de segunda-feira, o recluso da Ala E terá incendiado o colchão e algumas roupas que tinha na cela. O fogo foi “imediatamente detectado” e extinto pelos guardas prisionais, que terão obrigado o recluso a abandonar a cela, “não obstante a resistência” deste, lê-se no documento.

Sem fazer qualquer referência ao tipo de ferimentos que o homem poderá ter sofrido, a direcção-geral refere ainda no mesmo comunicado que, apesar da assistência prestada pelos serviços clínicos do estabelecimento prisional e do pessoal do INEM, que transportou a vítima ao hospital, este acabaria por morrer pelas 1h15 desta madrugada.

O inquérito que se seguirá será realizado pelo serviço de auditoria e inspecção da DGSP.