Português de 45 anos assassinado à facada em São Paulo

Um cidadão português de 45 anos foi assassinado à facada na madrugada desta terça-feira no centro de Santos, no litoral de São Paulo, no Brasil.

Segundo avança o site de notícias brasileiro G1, Carlos Marques da Costa Ferreira foi morto quando estava a chegar a casa acompanhado por uma mulher de 65 anos com quem mantinha uma relação amorosa. Terá sido outro homem, que também mantinha uma relação com a mesma mulher, a cometer o crime.

Carlos Ferreira e a mulher foram surpreendidos pelo suspeito que conseguiu fugir do local depois de cometer o crime. De acordo com informações da polícia local, o autor do crime terá golpeado a vítima depois de os dois se envolverem numa discussão por causa da mulher de 65 anos estar numa relação com ambos os homens.

Segundo a polícia, quando os meios policiais chegaram ao local a vítima já se encontrava morta. O autor do crime ainda não foi localizado e a mulher foi levada para esquadra para prestar depoimento.

Contactada pelo PÚBLICO, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou não conseguir adiantar para já nenhuma informação sobre o caso.