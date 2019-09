Juiz Rui Rangel recusa apreciar recurso da Operação Marquês

O juiz Rui Rangel, suspeito de vários crimes na investigação da Operação Lex e que esteve suspenso da magistratura durante mais de um ano, não vai apreciar o recurso da Operação Marquês que lhe foi distribuído por sorteio. Foi o próprio juiz, num despacho divulgado esta terça-feira, que recusou apreciar o recurso, ordenando que fosse entregue a um colega.

A decisão de Rui Rangel foi avançada pelo Observador, que cita o despacho do juiz, no qual este lembra que um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de Março de 2017, determinou que este fosse afastado dos recursos relacionados com o processo que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Ao verificar que o recurso que lhe fora atribuído era relativo a um processo apenso ao processo principal da Operação Marquês, o juiz concluiu não poder intervir no mesmo. “Está, assim, determinado por decisão transitada em julgado a impossibilidade da minha intervenção, como Juiz, no processo que agora me foi presente, pelo que o processo deverá de imediato ser objecto de nova distribuição”, refere no despacho, de acordo com o jornal digital.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O afastamento de Rui Rangel deste recurso já fora pedido pelo Ministério Público, na passada sexta-feira. Já fora este órgão a suscitar a decisão de Março de 2017, ao pedir também o afastamento do juiz de um outro recurso da Operação Marquês.

Agora, perante a decisão de se afastar do caso que lhe foi atribuído, Rui Rangel considera que o pedido do Ministério Público deve ser considerado inútil.

Rui Rangel, juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, é também alvo de um processo disciplinar autónomo que está em curso, e em relação ao qual vai apresentar pessoalmente defesa, perante o plenário do Conselho Superior da Magistratura, no próximo dia 3 de Outubro.